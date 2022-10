Zaccardo si complimenta: “Bravo e abile il Napoli a soffiare Kvara alla Premier”

Riccardo Zaccardo ha parlato di Kvara alla Gazzetta dello Sport.

Un’intervista, quella dell’ex calciatore, che riassume i motivi per cui l’acquisto del georgiano è diventato un affare in pochissimo tempo. Zaccardo aveva segnalato il profilo dell’attaccante durante la sua esperienza russa, al Rubin Kazan. Ora si complimenta con il Napoli per la tempestività dell’affare: “Lo staff di Giuntoli e Micheli ha avuto intuito e coraggio, con l’ appoggio del vice presidente Edoardo De Laurentiis. Il Napoli è stato abile e tempestivo: c’ era il rischio che la Premier League mettesse gli occhi su Khvicha, da almeno un paio d’ anni in evidenza anche con la nazionale georgiana”.