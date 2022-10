Gonzalo Higuain, uno dei più grandi attaccanti del mondo, un giocatore che ha incantato Napoli prima di deluderla, e che ha siglato il record storico di 36 goal, smette.

Il Pipita, che dal 2020 si era trasferito negli Stati Uniti per giocare in MLS, ha comunicato questa sua decisione in conferenza stampa e si è commosso mentre comunicava questa decisione epocale per la sua vita. Queste le sue parole in conferenza:

“Ho processato, analizzato, per giungere alla fine a questa decisione. è il giorno di dir addio al calcio, una professione che mi ha dato tanto, sono un privilegiato per averlo visto nei momenti buoni e meno buoni. tutto ha cominciato quando ero piccolo, nel mio barrio, nell’Atletico Palermo. Ho passato un’infanzia meravigliosa e una carriera fantastica, che dopo 17 anni giunge al termine. Ringrazio chi ha creduto in me”.