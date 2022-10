Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, dopo aver parlato in conferenza stampa, ha rilasciato, ai colleghi di Sky Sport, un’intervista in esclusiva dove ha toccato vari temi. Queste le sue parole:

Domani potrebbe essere la consacrazione del suo Napoli in Champions. Si può dire?

“Si può dire tutto, ma per diventare una squadra importante bisogna vincere partiti importanti con avversari importanti in uno stadio bellissimo ed entusiasmante come questo, che porta un nome come il nostro e che ha tutte le modernità possibili per godersi un bello spettacolo”.

Che squadra ha ritrovato dopo il Torino?

“Ormai siamo a un livello che non si può tornare indietro: giochiamo in un modo non comune per il nostro calcio e i calciatori vogliono lottare contro chiunque, Si vede responsabilità, atteggiamento corretto in ogni allenamento per andare a prepararsi bene per la gara”.

C’è qualcuno più intoccabile degli altri? C’è bisogno del turnover?

“Fino ad ora, sono di quest’idea qui: domani potrebbero giocare 2-3 titolari al posto di altri titolari”.

L’Ajax è in una fase di cambiamento. Che squadra si aspetta di trovare?

“E’ una squadra che sa stare in campo, gioca un calcio europeo, ha giocatori esperti che sanno come comportarsi in certe situazioni e noi dobbiamo essere sempre concentrati, perché sennò potremmo vivere momenti difficili”.

Ha già scelto tra Simeone e Raspadori?

“E’ vero che ci sono alcuni giocatori che stanno facendo molto bene e che è difficile toglierli, ma nessuno può giocare sempre per 90 minuti. Io faccio valutazioni obiettive, e posso dire che entrambi giocheranno tutta la partita. Anzi, tutte e due giocheranno. Mi sono un po’imbrogliato(ride)”.