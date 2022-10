Alex Meret, dopo aver parlato in conferenza stampa, ha rilasciato la classica intervista ai microfoni di Sky Sport.

Queste le sue parole:

In questa stagione ci sono tante belle partite. Perchè questo Napoli sarà all’altezza di questo stadio?

“Perché abbiamo dimostrato in questo inizio di stagione di avere grande mentalità, qualità ed intensità e pensiamo di giocarcela con tutti; nelle prime due gare del girone abbiamo dimostrato di essere all’altezza, ci crediamo, siamo qui per vincere e ci proveremo, pur sapendo che sarà difficile”.

E’ un peso pensare che una vittoria potrebbe indirizzare il girone?

“No, non è un peso, noi dobbiamo entrare in campo liberi di testa, giocando come le scorse partite, sarebbe importante una vittoria ma non fondamentale, in quanto mancano 3 partite dopo di questa; dobbiamo pensare partita per partita e pensare di vincerle tutte“.

E’ una favola quello che stai vivendo?

“Bella favola… Sono contento di questo inizio di stagione, perché dopo un’estate piena di voci, sono titolare, sto trovando continuità, la mia fiduciaa sta aumentando; sono contento ma devo continuare così”.

Kim sembra già ben inserito. Come hai costruito questo rapporto così difficile, anche dal punto di vista linguistico?

“Ci capiamo in inglese per la lingua. Kim si è subito messo a disposizione, ha cercato di capire i concetti del mister, sta dando tutto, si è calato bene in questa realtà e penso si veda in campo, perché ha grandissime qualità e ci sta aiutando. Il mio rapporto con i difensori è importante, perché devo dare fiducia a loro; stiamo facendo bene e dobbiamo continuare su questa strada”.