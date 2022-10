Repubblica – Pochissimi cambi per Spalletti in vista dell’Ajax

Luciano Spalletti vuole conferma quasi totalmente il Napoli che ha vinto 3-1 sul Torino al Maradona.

Squadra che vince non si cambia. Ne ha parlato l’edizione odierna de La Repubblica, che ha delineato le idee per l’Ajax del tecnico toscano. In attacco dovrebbe partire il Cholito dal 1′: “Per questo il tecnico toscano rimanderà il turn over alla successiva sfida con la Cremonese, confermando quasi in blocco la squadra che ha maltrattato il Torino. L’ unica novità certa al centro dell’ attacco, con Simeone che prenderà il posto di Raspadori. Solito ballottaggio tra Politano e Lozano, con il messicano che stavolta potrebbe spuntarla”. Soli due cambi per la partita di domani, che sarà di cruciale importanza per il Napoli e per l’obiettivo qualificazione.