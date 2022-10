In vista della sfida Ajax-Napoli, gara valevole per la terza giornata di Champions League del Gruppo A. Gli azzurri di Luciano Spalletti dopo le due vittorie, prima con il Liverpool di Jurgen Klopp e successivamente quella con i Rangers, si apprestano ad affrontare gli olandesi nel Johan Cruijff ArenA:

A tal proposito, il doppio ex della gara, Ruud Krool ha rilasciato alcune dichiarazioni su Il Mattino: “In questo momento l’Ajax, non è come quello dei miei tempi dove rivoluzionò il calcio mondiale. E’ una squadra giovane, che comunque può mettere in grande difficoltà il Napoli. Da difensore ciò che mi ha impressionato e mai avrei immaginato, che Kim avrebbe avuto un impatto così devastante in Serie A“.