Buonissimo momento in casa Napoli, oltre alle ottime prestazioni che hanno permesso di consolidare il primo posto sia in Serie A che in Champions League. Per quanto riguarda gli azzurri del presidente Aurelio De Laurentiis è tempo di incassi. Infatti, stando a quanto analizza l’editorialista, Antonio Corbo sul edizione odierna del quotidiano la Repubblica:

A quanto pare, già l’ingresso in Champions League darebbe il saluto di benvenuto con un acconto di 14,8 milioni più un saldo di 930 mila euro. Ricavi con il quale il Napoli di Aurelio De Laurentiis avrebbe già ripagato l’investimento Kvhicha Kvaratskhelia. Inoltre, ogni vittoria nel girone prevede un bonifico di ben 2,8 milioni, e gli azzurri avrebbero già la possibilità di farne scattare un terzo in occasione della sfida con l’Ajax.