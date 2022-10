A quanto pare la forza di questo Napoli, parte proprio dal centrocampo. Oltre alle ottime prestazioni di Franck Anguissa, artefice di una doppietta in appena 15′ contro il Torino e quella di un in formissima Stanislav Lobotka. Il centrocampista polacco, Piotr Zielinski sembra essere tornato quello di una volta, giostra il gioco e crea varchi in attacco, come nell’occasione della rete di Kvaratskhelia per il terzo goal degli azzurri contro i granata.

A tal proposito, l’ex difensore partenopeo, Giuseppe Bruscolotti ha rilasciato alcune dichiarazioni su Canale 21: “Il centrocampo è fondamentale, il Napoli viaggia grazie ad esso. Tipo il rendimento di Zielinski, è cambiato rispetto a prima, forse soffriva la presenza di Insigne. Ma, ora è rinato“.