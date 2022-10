Gazzetta – Un inizio di stagione formidabile per Anguissa: l’analisi

Zambo Anguissa si sta dimostrando il vero colpo di mercato del Napoli.

Il suo riscatto dal Fulham, per la cifra irrisoria di 15 milioni di euro, sta portando i suoi frutti. A parlarne è stata l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Benvenuti a Zambolandia, il campo da gioco che sembra quello della PlayStation, quando Frank Zambo Anguissa è in questa forma strepitosa. Straripante perché lo trovi davanti alla difesa a chiudere sull’ avversario, in mezzo a combattere su ogni pallone, ma ora anche più vicino alla porta e col gusto di far gol. E che questa sia una annata eccezionale lo dimostra il fatto che ha già segnato 3 gol quando ne aveva realizzati 2 (al Villarreal) nel resto della carriera. Del resto è così, alcune cose arrivano nel tempo e magari ti riescono proprio quando non le insegui con ansia”.