Ajax-Napoli, il tecnico Schreuder “Dobbiamo giocare da squadra, bloccheremo un calciatore azzurro”

In vista della sfida Ajax-Napoli, che andrà in scena martedì 4 ottobre, alle ore 21:00. Nel Johan Cruijff ArenA. Il tecnico degli olandesi, Alfred Schreuder, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della partita in conferenza stampa:

“Abbiamo ricevuto molte critiche dopo la gara di sabato, dovevamo vincere e il risultato era importante. Ora pensiamo solo il match contro il Napoli, avendo fiducia nei nostri calciatori. Gli azzurri sono molto forti, e non a caso sono ancora imbattuti. Ma sia noi che loro giochiamo molto con la palla a piede, ed è molto importante riuscire a fare qualcosa di buono quando siamo in possesso palla. Abbiamo il dovere di giocare da squadra, portando a casa un risultato positivo”.

Il tecnico dell’Ajax, ha poi continuato: “Abbiamo visto molte gare del Napoli, hanno dominato nella ripresa contro il Milan, cosi come con i Rangers. Hanno calciatori di qualità come Lobotka e Zielinski, cosi come la fascia sinistra. Mario Rui è importante per distribuire il gioco. Per non parlare di Kvaratskhelia è fortissimo, cercheremo di arginarlo con tutta la fase difensiva della squadra“.