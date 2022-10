Renica contro Cassano: “Codardo! Maradona ti avrebbe attaccato al muro”

Alessandro Renica non ha finito e replica ancora il suo forte disaccordo con le dichiarazioni di Cassano:

“In malafede ci sei solo tu che non conosci ed ignori le persone che giudichi. Non l’hai mai vista giocare quella squadra e nemmeno conosci i giocatori per tua stessa amissione. Non solo, vuoi imporre le tue idiozie da arrogante e presuntuoso e inoltre rifiuti i confronti da codardo quale sei: sempre a disposizione! Riguardo a Diego Maradona, se solo ti fossi permesso di parlare così ti avrebbe attaccato al muro: la differenza tra un grande uomo e un signor nessuno i cui giudizi valgono zero. E comunque per dirla tutta, tu eri una “gua**era” di Giordano come giocatore. Ovviamente questo signor nessuno non lo conosce. Guardati qualche video di Bruno e forse una volta ti viene la voglia di stare zitto“.