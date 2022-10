Stando alle notizie odierne de Il Mattino, Kim Min Jae ha già tanti estimatori sparsi per tutta Europa. Il suo arrivo accolto tra lo scettiscismo totale è stato fin da subito convertito in amore verso il coreano. Una roccia nelle retroguardie e sicurezza nonostante il cambio campionato. Questi dettagli vengono monitorati da vicino soprattutto dai Big Club. In particolare il Manchester United, il quale osserva sullo sfondo le prestazioni dell’ex Fenerbace. Al momento c’è da superare la richiesta del Napoli, che appare alta quasi come la Muraglia cinese. Dal prossimo luglio però, scatterà una clausola valida per l’estero da 50 mln. Per il momento Kim e il Napoli dovrebbero continuare insieme.