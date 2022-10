Top&Flop – Il Napoli domina il Torino e guadagna 3 punti preziosi

Il Napoli batte al Maradona il Torino di Ivan Juric. I granata sono sempre stati un cliente scomodo per i partenopei e, soprattutto, il loro allenatore aveva propiziato la sconfitta degli azzurri contro l’hellas all’ultima gara di campionato 2 anni fa.

Top: Anguissa, sempre più padrone del centrocampo l’ex Fulham. Il camerunense non ha mai saltato una partita da questo inizio di stagione, solo questo fa capire quanto Spalletti si affidi a lui. Lui dà sempre il 100% e ripaga tutta la fiducia con prestazioni super come quella odierna dove ha realizzato i due gol iniziali del Napoli indirizzando la gara verso la vittoria. Inoltre, bisogna tener presente anche il suo lavoro in fase difensiva eccelso che ha permesso al Napoli di concretizzare la vittoria.

Flop: Nessuno. La squadra, nonostante il gol subito, non ha mai lasciato la minima speranza al Torino di tornare in partita, infatti è stato proprio l’ottimo lavoro della squadra a far arrivare il Napoli in vetta da solo almeno al momento.