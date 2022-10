Spalletti: “All’inizio siamo stati superlativi. Poi siamo calati ed il Torino è venuto fuori con la propria qualità”

Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 3-1 sul Torino. Queste le sue parole: “All’inizio siamo stati superlativi sotto l’aspetto della gestione della partita. Loro hanno qualità e sono riusciti a direzionare la partita come volevano loro. Il Torino lasciava i due esterni altissimi, ci hanno complicato la manovra. Ho richiamato Kvara perché rimaneva largo e lo volevo più in mezzo al campo. Ha la variabilità di usare bene entrambi i piedi, sa imbucare i compagni. Se non hai i giocatori con le caratteristiche giuste, diventa difficile fare allenamento. Se hai Anguissa in mezzo al campo il discorso è differente. Quando il Torino ha iniziato a pressare sul 2-0 abbiamo dato tanto la palla a Raspadori. Bisogna fare più scambi in mezzo al campo, altrimenti il Torino ti contrasta con la sua fisicità. Dal 20′ in poi abbiamo portato troppo palla sul portiere. Nell’1vs1 a tutto campo contro di loro vincevano sempre loro. Per quanto riguarda la situazione in Iran, le rose in conferenza stampa sono state un gesto sentito, hanno un significato importante”.