Oggi di scena abbiamo Napoli-Torino, gara post Nazionali per gli azzurri, valevole per la classifica di Seria A. Ecco a voi la breve intervista di Spalletti a DAZN.

Dopo l’1 a 1 con il Lecce solo vittorie pesante per il Napoli; considerando anche la forza del Torino, questa sosta è arrivata nel momento inopportuno? “Bisogna ad andare ad accettare con serenità, la cosa fondamentale che nessuno si faccia male in Nazionale, a noi questo non è successo e siamo stati fortunati”