Sta per iniziare la gara tra Napoli e Torino, primo anticipo della gara valevole per la quinta giornata di Serie A; le squadre sono scese in campo, si sono disposte in orizzontale e si sono salutate.

A bordo campo si sono salutati Spalletti e Juric, mentre prima della partita è stato premiato Kvara come miglior giocatore del mese di agosto della Serie A.

Il primo pallone sarà del Napoli.