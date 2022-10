Il risultato cambia ancora: infatti, il Toro accorcia le distanze e va sull’1-3.

Su un cross in area, Lazaro ha provato una sforbiciata volante che Mario Rui ha saputo ribattere, ma il pallone è rimasto in area, con Sanabria che si gira da vero 9: il tiro è stato toccato da Meret, ma non è riuscito a deviare e il pallone è finito in rete.

Sfida che si riapre.