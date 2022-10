Ivan Juric: ” Abbiamo fatto più possesso del Napoli. Ci è mancata aggressività che è la nostra forza”

Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Napoli.

Queste le sue parole: “Abbiamo avuto poca attenzione e abbiamo sofferto inizialmente. Abbiamo fatto più tiri e possesso palla del Napoli. Come costruzione di gioco non mi siamo sembrati in difficoltà. Ci ha penalizzato l’attenzione, che è la nostra specialità migliore. Come allenare l’attenzione? I nazionali erano meno attenti e non hanno fatto bene in certe situazioni. La mia sensazione è che la partita sia stata fatta molto bene, siamo stati fragili in alcuni particolari. Ci è mancata la solita aggressività”.