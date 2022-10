Il Mattino – Ci siamo per il rinnovo di Meret! A breve l’ufficialità

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul rinnovo di Alex Meret. Secondo il quotidiano Meret ha probabilmente attraversato l’estate più difficile della sua carriera. Il portiere friulano è sempre stato in bilico. Il Napoli voleva acquistare un portiere dal profilo internazionale come Keylor Navas, ma non è accaduto nulla. Meret, quindi, ha trovato continuità tra i pali e sta dimostrando a suon di prestazioni di meritarsi il posto da titolare. Il suo avvio di stagione ha fatto ricredere molti detrattori che lo volevano lontano da Napoli. All’inizio dell’estate il portiere friulano aveva trovato un accordo con il Napoli per il rinnovo di contratto, ma la trattativa si era arenata dopo le insistenti voci di mercato. Nelle ultime settimane i colloqui sono ripartiti ed è stato trovato un nuovo accordo. Ora è giunto il momento dell’annuncio ufficiale. Si dovrebbe andare verso un vincolo valido fino al 2024 con opzione per altri due anni ancora. Per l’ingaggio ci sarà ovviamente un balzo in avanti: percepirà 1,7 milioni l’anno