GdS – Il dubbio principale di Spalletti riguarda la scelta tra Simeone e Raspadori

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul dubbio in attacco tra Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori. Secondo il quotidiano Spalletti punta sull’alternanza dei suoi centravanti sempre in gol, anche in assenza di Victor Osimhen. Raspadori e Simeone giocheranno entrambi: un titolare da 60 e uno da 30. Se poi quest’ultimo determina la partita, sorpassa l’importanza di chi parte titolare. Questo vale per tutti. Serve tenere tutti in condizione. E in effetti il Cholito e Jack si sono calati in questa situazione: 3 dei loro 4 gol complessivi sono arrivati partendo dalla panchina. Chi sceglierà Spalletti? Un piccolo indizio c’è. Infatti si discute sul fatto che Raspadori agisca meglio a fianco di un’altra punta. E visto che il Toro aggredisce alto Simeone può avere qualche possibilità in più di essere al via. E tra l’altro non si può escludere che Raspadori entri o da esterno o sottopunta dello stesso argentino, specie se la partita non si dovesse sbloccare.