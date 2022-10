CorrSera – Spalletti limita il turnover e vuole continuare a mantenere la vetta

L’edizione odierna de il Corriere della Sera ha fatto il punto sulla probabili scelte di Luciano Spalletti nel match contro il Torino. Secondo il quotidiano Spalletti ha la libertà resta quella di poter scegliere tra una rosa ampia e da quest’anno anche competitiva senza l’assillo dei titolari e delle riserve. Finora l’allenatore dei partenopei può gonfiare il petto: è primo in classifica a pari punti con l’Atalanta e vuole continuare ad essere in scia. Il Torino, dopo la sosta non è il migliore dei clienti.