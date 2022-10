Victor Osimhen è un giocatore di cui l’assenza si è sentita in questa parte di stagione; infatti, questa squadra è costruita per giocare con una punta, capace di aprire spazi ai suoi compagni di reparto.

Se l’assenza di Victor si è sentita nelle progressioni offensive, di certo non si può dire che Simeone e Raspadori non sono in grado di sostituirlo, in quanto la staffetta che Spalletti sta costruendo con i due sta iniziando a portare frutti, dato che entrambi vanno in goal.

Anche oggi ci sarà questo cambio, e anche martedì in Champions ci sarà, in quanto Osimhen non recupererà per la gara di Amsterdam, nonostante stia accelerando e forzando il recupero.

Fonte: Corriere dello Sport.