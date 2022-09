UFFICIALE – Kim eletto giocatore del mese di settembre della Lega Serie A. L’Ad De Siervo: “Un vero baluardo”

Kim Min-jae, difensore del Napoli, è stato votato giocatore del mese della Lega Serie A. Il sudcoreano, arrivato dal Fenerbahce, ha stupito gli addetti ai lavori, divenendo immediatamente un pilastro della difesa partenopea. Nella prossima partita con il Torino, il calciatore verrà insignito del premio. L’Ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha commentato così l’assegnazione del riconoscimento.

“Il secondo premio consecutivo di miglior calciatore del mese assegnato ad un nuovo acquisto del Napoli dimostra quanto bene il club azzurro abbia lavorato sul mercato estivo. Min-Jae Kim nel mese di settembre si è dimostrato un vero baluardo, in grado di guidare la difesa e di contrastare efficacemente due grandi bomber della Serie A TIM come Ciro Immobile e Olivier Giroud. Il sudcoreano è il secondo difensore a meritare l’EA SPORTS Player Of The Month, dopo Koulibaly, di cui ha raccolto l’eredità al Napoli”.