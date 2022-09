In vista della sfida Napoli-Torino, gara riguardante l’anticipo dell’ottava giornata di Serie A. Che andrà in scena, sabato 1 ottobre, alle ore 15:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. Il tecnico Luciano Spalletti dovrà fare i conti con i piccoli infortuni, al riguardo, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport: pare Alessio Zerbin sia favorito su Hirving Lozano. Mentre, Matteo Politano potrebbe già rivedersi in panchina, da valutare Rrhamani, in tal caso, sarebbe pronto Leo Ostigard. invece, Ivan Juric avrebbe da decidere Bungiorno/Djdji. Ecco le probabili formazioni:

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Zerbin, Kvaratskhelia, Raspadori

Torino (3-4-2-1): Milinkovic, Schurs, Djdji, Rodriguez, Singo, Lukic, Linetty, Aina, Vlasic, Radonjic, Sanabria