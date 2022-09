Napoli, rinnovo Alex Meret: in arrivo ufficialità

Alex Meret è vicino al rinnovo con il Napoli. Il portiere campione d’Europa in seguito ad un estate molto tormentata, dove per quanto concerne gli azzurri sembrava cosa fatta l’arrivo di Keylor Navas. Ha cacciato via i “fantasmi”, e a suon di ottime prestazioni, ha riacquisto fiducia e sicurezza diventando un titolare irremovibile. A tal proposito, stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport: l’estremo difensore avrebbe raggiunto l’accordo riguardante il prolungamento del contratto fino al 2024 con opzione per l’anno successivo, il che, e in scadenza il 2023. La svolta decisiva sarebbe arrivata in merito all’summit avvenuto nella giornata del 29 settembre a Castel Volturno tra Pastorello e Cristiano Giuntoli