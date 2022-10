Napoli, infortunio Osimhen: il nigeriano potrebbe essere disponibile contro l’Ajax

A quanto pare quella di Napoli-Torino dovrebbe essere l’ultima assenza per Victor Osimhen. Il nigeriano che durante la sfida in Champions League contro il Liverpool rimediò un infortunio al bicipite femorale destro riportando una lesione di secondo grado. Potrebbe presto calcare i campi, a tal proposito, stando quanto riportato dal giornalista Raffaele Auriemma su Tuttosport: A quanto pare il bomber azzurro ieri si sarebbe dedicato al lavoro personalizzato e da domenica potrebbe essere integrato in gruppo. In vista della sfida contro l’Ajax, martedì 4 ottobre, al Johan Cruijff Arena. Dunque, gli azzurri a breve potranno contare sulle forze del proprio numero nove.