In seguito all’incontro avvenuto tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis e l’amministratore delegato di Apple, Tim Cook. Nell’ occasione della consegna della Laurea Honoris Causa al CEO statunitense, i due avrebbero avuto una lunga chiacchierata. A tal proposito, stando a quanto riporta Il Corriere dello Sport: il patron azzurro starebbe spingendo il grande colosso Apple ad entrare nella partita dei diritti tv riguardante la Serie A, in vista del prossimo triennio 2024-27. La piattaforma americana ha già un servizio streaming, e trasmette film e serie Tv. In tal caso il campionato italiano, potrebbe trarre dei vantaggi, visto che l’obbiettivo primario è quello di alzare il valore dei diritti.