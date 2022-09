ULTIM’ORA SKY – Meret rinnoverà con il Napoli: accordo definitivo tra le parti

Alex Meret sarà il portiere del Napoli per almeno altri due anni.

La notizia è stata riportata da Gianluca di Marzio, giornalista corrispondente per Sky Sport. Secondo quest’ultimo, infatti, società ed entourage del calciatore avrebbero trovato l’intesa definitiva per il prolungamento dell’attuale contratto di Meret, che scadrà nel giugno 2023: l’azzurro continuerà a percepire lo stesso stipendio attuale, pari ad 1,5 milioni di euro annui, fino al 2024 con opzione di rinnovo per un altro anno fino al 2025. Dopo mesi di incertezza dovuto ad un destino abbastanza confuso, tra la trattativa per Navas ed un rinnovo frutto di un accordo verbale mai formalmente corrisposto bianco su nero, è arrivata la fumata bianca che si aspettava tutto l’ambiente partenopeo.