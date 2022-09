Si avvicina il rinnovo di Alex Meret con in Napoli. Secondo quanto riporta Massimo Ugolini di Sky Sport, questa mattina l’agente del giocatore Federico Pastorello si è recato al centro sportivo azzurro per discutere il rinnovo del contratto del portiere, ormai da mettere solo nero su bianco. Si è parlato anche della situazione del centrocampista Gianluca Gaetano che ha il contratto in scadenza nel giugno del 2025.