CdS – Infortunio Politano: recupero lampo per lui, le ultime

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Matteo Politano.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, pare che l’attaccante possa accorciare i tempi di recupero dall’infortunio. Spalletti spera di riaverlo a disposizione per la trasferta di Champions League contro l’Ajax (martedì 4 ottobre, ore 21:00).

Nel frattempo, il tecnico toscano pensa a come sostituire il numero 21 in vista del match di Serie A contro il Torino (questo sabato, ore 15:00). In pole Lozano, anche se bisogna valutarne le condizioni fisiche.