Sky – Infortuni Osimhen e Politano, le date del rientro

Stando alle ultime news di Sky Sport, ci sarebbe la data di rientro di Osimhen e Politano. Luciano Spalletti vede vicino il ritorno di due pezzi pregiati per la squadra dopo i rispettivi infortuni. L’allenatore di Certaldo potrebbe riabbracciare i due attaccanti per la trasferta contro la Cremonese, sfida che si giocherà il 9 ottobre. C’era la possibilità di accorciare la data di rientro ma la società non ha forzato su questa scelta, lasciando il tempo necessario per recuperare a pieno ritmo. Politano subì una botta alla caviglia e ora sta svolgendo terapie a Castel Volturno mentre per Osimhen si parla ancora di allenamento personalizzato. Per entrambi si procede con cautela. A rafforzare questa scelta la presenza di riserve all’altezza come Lozano, Raspadori e Simeone.