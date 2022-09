Dries Mertens ha vinto, tra i tanti, il Premio San Gennaro ed in collegamento da Radio Marte ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, giurando nuovamente amore eterno a Napoli ed ai napoletani:

“Abbiamo ancora casa a Palazzo Donn’Anna, ci torneremo sicuramente poiché amiamo la città e vorremo viverci di nuovo! Quando la vedemmo la prima volta un amico ci disse: “un mese e potrete entrarci” e da lì non ce ne siamo più separati”

SULLA CITTÀ DI NAPOLI – “Vedo che migliora anno dopo anno e non posso che esserne felice! Cosa significa Bella Mbriana? E me lo chiedete pure? Conosco tutte le canzoni di Pino Daniele…”

Presente nell’intervista anche la moglie Kat che ha aggiunto: “Vedo Napoli che migliora anno dopo anno, ci sono tantissimi turisti! Voglio tornare a viverci un giorno!” E Dries aggiunge: “Ormai per strada non fermano più me per le foto ma lei (ride)”