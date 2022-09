In questa serata di Nazionali, gli azzurri si stanno mettendo in mostra; infatti, Jack Raspadori sta mandando ancora in gioia i tifosi italiani, ma anche un altro azzurro sta facendo bene.

Stiamo parlando del solito Kvara, leader tecnico della sua Georgia, che sta per ora regalando la vittoria alla sua selezione contro Gibilterra.

Kvara, infatti, ha conquistato un calcio di rigore, e ha anche segnato dal dischetto: questa è una buona notizia anche per il Napoli, in quanto se c’è un problema in questo inizio di stagione, sono i rigoristi, dato che né Politano né Osimhen nè Zielinski hanno dato prova di essere tiratori infallibili.