L’Italia passa in vantaggio in Ungheria nell’ultima giornata di Nations League; gli azzurri passano in vantaggio grazie a un goal di un giocatore del Napoli.

Infatti, Jack Raspadori sigla ancora un altro goal, approfittando di un errore difensivo dell’Ungheria e dopo aver saltato il portiere, ha segnato a porta vuota.

Per Raspadori è il quinto goal in 15 partite, una media altissima in Nazionale.