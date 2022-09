Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, ha avuto sin da subito un impatto forte in questo Napoli, siglando due reti per ora, una in campionato e una in Champions, ma soprattutto ha dimostrato di farsi trovare pronto quando Osimhen è andato ko.

Oggi ha rilasciato un’intervista al Mattino, e tra i vari temi, ha anche parlato del suo rapporto con mister Spalletti, che lo ha voluto fortemente:

Come definirebbe Spalletti?

“Studia tutto di un giocatore, sia a livello personale che calcistico. Guarda ogni movimento, è sempre attento. Non pensa al singolo, ma alla squadra, a quello che il singolo può dare alla squadra”.

Poi, sui suoi modelli, il Cholito ha svelato di studiare un attaccante bravo che gioca nel nostro campionato:

“Immobile. Vedo i movimenti di Ciro e ne resto incantato: ha una facilità a trovare gli spazi per fare gol o andare al tiro uniche”.