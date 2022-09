Giovanni Simeone, nel corso dell’intervista al Mattino, ha anche parlato della trattativa estiva per Napoli, nonché ha anche fatto il punto sui suoi compagni di squadra e su questa avventura che gli sta regalando tante emozioni. Questo uno stralcio dell’intervista:

Cosa ti ha spinto a scegliere Napoli?

“Fin dal primo momento in cui mi hanno detto di Napoli, ho sentito qualcosa di speciale, quasi di magico; dentro di me sentivo delle vibrazioni positive, desideravo fortemente di indossare questa maglia. Altre squadre mi hanno cercato in estate, ma l’emozione che mi ha suscitato questa squadra non me l’ha data nessuno; e qui devo dire che sento un’allegria quotidiana”.

In questa estate ci sono stati tanti addii. Chi sono i nuovi leader di questa squadra?

“Siamo tutti sulla stessa linea; certo, Di Lorenzo e Anguissa hanno una leadership che viene da dentro. Ma apprezzo anche la personalità di Meret; ma, a essere onesto, qui nessuno è più importante di nessuno, siamo tutti sullo stesso piano”.

Abbiamo visto le lacrime in Champions e la corsa nella pancia di San Siro. Cosa hai pensato?

“In quei momenti non si pensa a nulla, sono sensazioni, esultanze istintive. Come un attimo prima di segnare, non pensi. Durante queste esultanze mi sono lasciato andare, mi sono goduto il momento e non c’è cosa più bella, credetemi”.

Fonte: Il Mattino.