Il Mattino – Questa la certezza sula clausola di Kim! I dettagli

L’edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto sulla clausola rescissoria di Min-Jae Kim. Secondo il quotidiano dopo le prestazioni super di Kim con la maglia del Napoli, secondo alcuni rumors alcuni club europei come il Manchester United si sarebbero interessati all’acquisto del suo cartellino. In Turchia hanno iniziato a circolare i rumors circa un suo possibile addio al Napoli già a gennaio: destinazione Manchester United. Peccato che si stiano facendo i conti senza l’oste, ovvero il contratto che lega Kim al Napoli. Al suo interno c’è sì una clausola rescissoria (valida solo per l’estero) e dal valore di 50 milioni di euro, ma utilizzabile solo a partire dal 1° luglio 2023: non un minuto prima. In poche parole Kim non si tocca. Almeno fino alla fine di questo campionato.