Matteo Politano, senza dubbio in questo momento è uno dei più in forma per quanto concerne il Napoli di Spalletti. Ma, che purtroppo in seguito alla gara andata in scena nello Stadio San Siro contro il Milan. Ha rimediato una distrazione del legamento peroneo astragalico anteriore destro. A tal proposito, stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport: Il tecnico toscano oltre ad Osimhen, per diverse partite dovrà fare a meno anche di Politano. Il calciatore azzurro dopo aver trascorso qualche ora in ritiro con la Nazionale, è rientrato per sottoporsi agli esami clinici, e a quanto pare la previsione per l’eventuale recupero dovrebbe variare tra le due a le tre settimane.