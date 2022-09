Victor Osimhen, lo scorso 7 settembre durante la gara andata in scena tra Napoli–Liverpool riguardante la Champions League, nello Stadio Diego Armando Maradona. Ha dovuto lasciare il campo a causa di una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro, facendolo saltare i successivi impegni. Al riguardo, stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport: il rientro del nigeriano era previsto per la sfida del 4 ottobre. Data in cui gli azzurri affronteranno l’Ajax, gara valevole per la terza giornata della competizione Europea, ma a quanto pare per vederlo nella lista dei convocati bisogna attendere il match contro la Cremonese.