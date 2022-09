Kim: “Mi sono subito integrato al gruppo, grazie ai consigli di Spalletti”

Il difensore del Napoli, Kim Min-Jae, arrivato in questa sessione estiva di calciomercato. Ha avuto un impatto con la Serie A più che sufficiente, mostrando le proprie doti tecniche anche in Champions League. Intanto, il calciatore impegnato con la Corea del Sud, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua nuova avventura e la sensazione di giocare il Mondiale ai microfoni di Star News Korea:

“Sin da subito ho fatto ciò che chiedeva Spalletti. Non è semplice passare in un grande campionato, ma ho pensato che la cosa necessaria da fare era adattarmi presto. I miei compagni mi hanno aiutato, e mi sono reso conto che se non fossi riuscito a tenere il passo non avrei giocato. Invece, per quanto concerne il Mondiale, penso sia il sogno di tutti. Giocarlo mi emoziona ma mi rende anche nervoso, visto che per me è la prima volta”.