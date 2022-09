IL MATTINO – Raspadori titolare per il match tra Italia e Inghilterra

Nell’edizione odierna del quotidiano, il Mattino ha integrato in prima pagina una notizia su Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli.

Di seguito quanto si legge: “Raspadori titolare nell’Italia di Nations che sfida gli inglesi.“

L’azzurro quindi partirà dal primo minuto in una delle sfide più importanti per la Nazionale, che si gioca la permanenza nel gruppo A3. Il ct Roberto Mancini ripone molta fiducia in Raspadori, come dimostrano i tanti minuti giocati nello scorso europeo per il partenopeo.