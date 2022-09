Pedullà su Meret: “Vicinissimo accordo per il rinnovo”. Ecco i dettagli dell’accordo

Alfredo Pedullà ha parlato del rinnovo di Alex Meret, che è sempre più vicino a mettere la firma sul contratto che lo legherà agli azzurri per altri anni. Il dialoghi per il rinnovo del portiere friulano ex Udinese sono ripresi dopo la fine del mercato e si è ormai pronti a suggellare l’accordo tra le parti. L’estremo difensore firmerà un contratto che lo legherà agli azzurri fino al 2026, oppure fino al 2025 con opzione per l’anno dopo. Il nuovo accordo dovrebbe far guadagnare al ragazzo quasi 2 milioni di euro ed è ormai prossimo il rinnovo ufficiale, che potrebbe arrivare nei prossimi giorni o nelle prossime settimane. La cosa sicura è che le parti continueranno il loro matrimonio grazie alle ultime prestazioni del ragazzo.