L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sul profilo di Khvicha Kvaratskhelia.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, pare che l’attaccante georgiano sia il primo in Italia per dribbling tentati. In Champions League, invece, è il sesto, a una sola distanza da Mbappè, il quale ne ha realizzati sette.

A stupire, però, è anche un altro dato. Kvara ha recuperato 25 palloni, 3.57 di media a partita, più del doppio (1.73) di chi gioca nel suo ruolo.