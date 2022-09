Dal Kosovo – Rrahmani ha dei problemi muscolari, incerto il suo impiego in Nazionale

Il quotidiano kosovaro Nacionale ha parlato delle condizioni di Amir Rrahmani, che nel corso del match col Milan si era fatto male nello spazzare via la palla. Secondo i giornalisti connazionali del difensore azzurro, il calciatore ha subito problemi muscolari, accusati dopo la partita, e in questi giorni non si è allenato con i suoi compagni. Al momento la sua convocazione per il match contro l’Irlanda del Nord è certa, ma potrebbe non far parte dell’11 titolare. Nei prossimi giorni ci saranno degli ulteriori accertamenti per capire le condizioni del difensore.