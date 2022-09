CdS: “Top 11 migliori under 23, l’unico talento della serie A è azzurro!”

Seconda stagione di Delphlyx, la più innovativa piattaforma di scouting nel mondo del calcio, specializzata nella ricerca dei migliori U.23 (Wonderkids), con una stimolante e coinvolgente novità: i nuovi Wonderkids saranno selezionati nei nove più importanti campionati del calcio europeo: Premier League, Bundesliga, Serie A, Liga, Ligue 1, Eredivisie, Belgian Pro League, Primeira Liga e Süper Lig Turca. Come per la scorsa stagione il software elaborerà ogni settimana i dati, selezionando i prospetti più talentuosi in base alle statistiche specifi che dedicate al ruolo.

Per i primi undici Wonderkids il modulo è un 4-2-3-1 che consente fantasia e concretezza grazie al giovane talento più dominante attualmente nel nostro campionato: Khvicha Kvaratskhelia. Tra i pali dal campionato portoghese il brasiliano Andrew: potenzialità per seguire le orme di Ederson, numero 1 del Manchester City. Come terzino torna Malo Gusto dell’ Olympique Lione, certamente nella stagione della sua definitiva consacrazione, al centro dagli USA Mark Mckenzie solo l’ ultimo dei gioielli a stelle strisce a mostrare il suo valore nel calcio europeo. Chiudono la difesa Calvin Bassey, mancino dotato di potenza e forza fisica fuori dal comune, finalista dell’ ultima Europa League con i Rangers e a sinistra Alphonso Davies campione aff ermato del Bayern Monaco.

A centrocampo la coppia è formata dal metronomo sudcoreano ex Lask Hyun-Seok Hong e dall’ oggetto del desiderio di Milan e Juce Enzo Fernandez, pezzo pregiato del Benfi ca. Batteria di trequartisti formata dallo svedese Patrick Walemark esterno moderno e duttile che agirà sulla destra, al centro il gioiello della cantera del Barça, dimenticato nel Psg e oggi pilastro inamovibile nel PSV Eindhoven Xavi Simons (già 6 gol e 3 assist in questa stagione). A sinistra il grande colpo di mercato del Napoli, il georgiano Khvicha Kvaratskhelia, impatto devastante nella nostra serie A e in Europa. Come punta centrale torna l’ attaccante più prolifico del calcio europeo, passato dal Borussia Dortmund al Manchester City di Guardiola, Erling Haaland 11 reti e un assist in 7 partite, pronto a riscrivere la storia della Premier.

