Dopo la convocazione in Nazionale, Matteo Politano ha dovuto ritirarsi subito da Coverciano a causa delle sue condizioni fisiche. Il dottor Castellacci però ha mandato un messaggio speranzoso soprattutto per il Napoli che stava investendo molto sul ragazzo in gran forma.

di seguito le parole del dottore: “Politano ha subito un trauma distorsivo alla caviglia. Se non sbaglio è un trauma che ha attaccato i legamenti esterni della caviglia. Se ci dovessero essere distorsioni forti, i tempi diventerebbero molto lunghi ma generalmente con un semplice trauma come questo, si ritorna presto disponibile. Purtroppo le Nazionali sono viste sempre come le cause numero uno degli infortuni dei calciatori. La verità è che lo staff della Nazionale cerca sempre di tutelare i calciatori e le loro rispettive squadre, quindi come capitato a Politano e Pellegrini in questo turno, non si vogliono correre rischi. Il calendario così fitto ed intenso rappresentano problemi per le condizione fisiche e poi avvengono infortuni quotidianamente”