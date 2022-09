Giuntoli a Dazn: “Eravamo sicuri delle qualità di Kim e Kvara. Sappiamo di essere competitivi”

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli è intervenuto nel corso del prepartita di Milan-Napoli ai microfoni di Dazn. Queste le sue dichiarazioni.

“Kim e Kvaratskhelia? Li seguivamo da un po’, eravamo sicuri delle loro qualità e contenti dell’impatto. Sapevamo di mettere su una squadra competitiva, ci abbiamo messo un annetto per tornare competitivi. Noi pensiamo di esserlo, poi per gli obiettivi si vedrà. Siamo sereni per i risultati, il campionato è lungo e non dobbiamo lasciarci prendere da facili entusiasmi, così come non dobbiamo abbatterci quando inciamperemo, come capiterà a tutti. Sappiamo di essere competitivi”.