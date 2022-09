Domenichini a Dazn: “Abbiamo dimostrato carattere e voglia di vincere. Anguissa sta tirando fuori quel qualcosa in più”

Marco Domenichini, allenatore in seconda del Napoli, è intervenuto nel corso del post partita della sfida contro il Milan ai microfoni di Dazn per commentare il successo degli azzurri.

“È stata una partita difficile contro un ottimo Milan. Abbiamo sbagliato nei primi 20 minuti perché non facevamo girare il pallone poi siamo venuti fuori trovando degli sbocchi. Nel secondo tempo c’è stato qualche errore, ma abbiamo dimostrato carattere e voglia di vincere”.

“Raspadori o Simeone? Jack è un giocatore da palleggio, viene incontro, è bravo a smistare. Simeone è bravo ad attaccare la profondità e bravo a pressare. Il mister ha preferito giocare con Raspadori perché voleva fare più palleggio, specie all’inizio, ma non ci siamo riusciti. Sono calciatori importanti e possono sempre tornare utili”.

“L’ingresso di Zerbin? Ha dimostrato di fare molto bene, sa giocare su tutta la fascia e sa difendere. Ci serviva un uomo abile in copertura. Doveva scambiarsi con Di Lorenzo perché loro giocavano con il trequarti. Abbiamo preferito far entrare lui senza togliere nulla agli altri. Spalletti? Ce l’aveva con qualche calciatore, che non aveva fatto ciò che doveva. Era contento, ma rimproverava determinate cose che avevano sbagliato”.

“Ci sono squadre più forti del Napoli? Sicuramente. Giochiamo la domenica per fare il massimo, poi vediamo cosa si può fare. I calciatori stanno facendo bene, ma siamo una squadra giovane e con tanti interpreti nuovo e bisogna lavorare”.

“Leader nello spogliatoio? Anguissa da questo punto di vista riesce a tirare fuori qualcosa in più. La crescita però è generale e così riusciamo a compensare la personalità che abbiamo perso”.