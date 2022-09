Tuttosport – Milan-Napoli è anche la sfida Massara-Giuntoli! Due Ds lontani dai riflettori

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulla sfida di domenica sera tra Milan e Napoli. Secondo il quotidiano i re dell’ultima sessione di mercato, che hanno costruito le squadre sono i direttori sportivi, Frederic “Ricky” Massara e Cristiano Giuntoli. Due uomini che amano muoversi nell’ombra, che preferiscono lasciare la vetrina ai loro boss, ma che hanno dimostrato negli anni di saper portare a casa colpi da novanta con budget non alti. Basti vedere cosa hanno combinato nelle ultime estati. Che dire dell’ultimo mercato di Giuntoli? Prima ha ascoltato i mugugni di una piazza che ha visto andare via totem come Insigne, Mertens, Koulibaly, Ospina e Fabian Ruiz. Poi ha piazzato acquisti come Ostigard , Kim Min-Jae , Olivera , Sirigu , Raspadori , Simeone e Ndombele, abbassando età media della rosa e monte ingaggi. Senza poi dimenticare il gioiello pescato a fine giugno dalla Georgia, quel Kvaratskhelia che l’Europa ha snobbato e che Giuntoli ha portato sotto il Vesuvio per soli 10 milioni.