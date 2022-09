Milan-Napoli – I convocati di Spalletti per la sfida di San Siro. Rientra Lozano!

Il Napoli è pronto per il big match della settima giornata contro il Milan a San Siro. Mister Spalletti convoca tutti i giocatori non infortunati, e tra questi ritrova anche Hirving Lozano, come già annunciato da Spalletti, che aveva saltato il match con i Rangers. Ancora assenti dalla lista dei convocati Osimhen e Demme, che si rivedranno solamente dopo la sosta per le nazionali, perché ancora alle prese con i rispettivi infortuni. I convocati sono gli stessi del match di mercoledì in Champions, questo l’elenco ufficiale:

MARFELLA Davide

MERET Alex

SIRIGU Salvatore

DI LORENZO Giovanni

JESUS Juan

MARIO RUI Silva Duarte

MINJAE Kim

OLIVERA Mathias

OSTIGARD Leo

RRAHMANI Amir

ZANOLI Alessandro

ANGUISSA Frank

ELMAS Elif

GAETANO Gianluca

LOBOTKA Stanislav

NDOMBELE Tanguy

ZERBIN Alessio

ZIELINSKI Piotr

KVARATSKHELIA Khvicha

LOZANO Hirving

POLITANO Matteo

RASPADORI Giacomo

SIMEONE Giovanni